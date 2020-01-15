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 Аэропорт Днепра увеличил пассажиропоток за год на 13,2%

Аэропорт Днепра в 2019 году увеличил пассажиропоток до 338,888 тыс. человек, что на 13,2% больше, чем за 2018 год (299,250 тыс.).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные аэропорта, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, на международных рейсах за прошлый год пассажиропоток составил 198,190 тыс. человек, на внутренних – 140,698 тыс. человек.

В декабре 2019 года пассажиропоток аэропорта на 2,8% превысил показатель за тот же месяц 2018 года и составил 20,253 тыс. человек.

Как сообщалось, глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко в конце ноября 2019 года заявил, что строительство нового аэродрома международного аэропорта в Днепропетровской области начнется летом 2020 года. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будет строить украинская промышленно-финансовая группа DCH. Планируется, что он будет иметь высокую пропускную способность – до 1 тыс. человек в час.

Общая стоимость проекта - $180 млн.

Международный аэропорт "Днепропетровск" функционирует с 1943 года, самостоятельным предприятием стал только в 2011 году. Расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра. В настоящее время длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 2,841 тыс. м.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170104
 
 
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