 Суд отменил решение о сокращении протяженности морского побережья в Одессе

Как сообщает пресс-служба министерства, спор возник вследствие несогласования Минэкоенерго проекта землеустройства по организации и установлению границ территорий земель водного фонда и водоохранной зоны вдоль Черного моря в Одессе, передает БизнесЦензор.

В этой связи ООО "Инагро групп" обратилось с иском к министерству с требованием признать противоправным отзыв согласования проекта землеустройства и возобновить действие указанного проекта, согласованного Министерством экологии и природных ресурсов Украины еще в 2018 году.

"Причиной отзыва согласования является то, что проект фактически уменьшил бы протяженность морского побережья города с 210 гектаров до 70, в результате чего был бы ограничен гражданам доступ к морю", – пояснили в Минэкоэнерго.

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Ранее указанный иск Окружной административный суд Киева удовлетворил частично, признав противоправными действия Министерства экологии и природных ресурсов Украины по отзыву ним согласования проекта.

Не соглашаясь с таким решением, Минэкоенерго обратилось в Шестой апелляционный админсуд с жалобой, которая была полностью удовлетворена.

В министерстве напомнили, что согласно законодательству, прибрежная защитная полоса может находиться только в государственной или коммунальной собственности и должен составлять не менее 100 метров от уреза воды.