 Amazon вложит $1 миллиард в развитие интернет-торговли в Индии

Об этом основатель Amazon Джефф Безос заявил, выступая на мероприятии компании в Нью-Дели, передает БизнесЦензор со ссылкой на ВВС.

Безос заявил, что Индия является ключевым растущим рынком для компании.

По словам бизнесмена, к 2025 году Amazon планирует экспортировать индийских товаров на сумму $10 млрд и уже инвестировал в страну $5,5 млрд.

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В то же время издание отмечает, что трехдневный визит миллиардера в Индию будет омрачен протестами. Тысячи мелких торговцев в 300 городах запланировали демонстрации против того, что они считают негативным влиянием Amazon на местный розничный рынок.

Они утверждают, что Amazon выводит их из бизнеса, предлагая продукты со скидкой и предпочитая нескольких крупных продавцов на своей платформе.

На рынке электронной коммерции в Индии в настоящее время доминируют Amazon и Flipkart, владельцем которого является американский розничный гигант Walmart.

Но обе компании столкнулись со сложностями в прошлом году, когда правительство Индии ввело ограничения для иностранных интернет-магазинов в части продажи товаров их собственных дочерних компаний.