 Рост экономики Германии замедлился до минимума за 6 лет

Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Замедление роста ВВП во многом обусловлено снижением внешнего спроса. Экспорт в 2019 году увеличился только на 0,9% по сравнению с 2,1% в 2018 году, импорт вырос лишь на 1,9% по сравнению с 3,6%. Кроме того, существенно сократился объем капиталовложений – на 1,7%.

Расходы на строительство в прошлом году резко выросли – на 3,8%, тогда как рост инвестиций в оборудование замедлился до 0,4% с 4,4% в 2018 году.

Объем частного потребления вырос на 1,6% против 1,3% в 2018 году, государственные расходы увеличились на 2,5% против 1,4%.

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"После динамичного начала года и спада во втором квартале во втором полугодии появились признаки некоторого восстановления", – отмечает Альберт Браакман, руководитель отдела Destatis, который занимается сбором данных о ВВП.

Официальные данные о росте ВВП в четвертом квартале будут опубликованы не раньше середины февраля.

Как сообщалось, по данным Минфина ФРГ, профицит федерального бюджета в 2019 году составил рекордные с 1990 года 13,5 млрд евро. Предыдущий рекорд профицита госбюджета в 12,1 млрд евро был установлен в 2015 году.