 "Ощадбанк" продлит погашение кредита "Нафтогаза" на 2 миллиарда на 4,5 года

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения Кабмина, имеющейся в распоряжении Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Кабинет министров, который ранее предоставил госгарантию по этому кредиту, на заседании 15 января согласовал такую его пролонгацию, сообщил с заседания народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Согласно отчету "Нафтогаза", на 30 сентября 2019 около 98% его денежных средств и остатков на банковских счетах, обща сумма которых составляла 24,96 млрд грн, были размещены в подконтрольных государству банках. Одновременно на долю этих банков приходилось примерно 59% займов НАК при общем их объеме у компании в 60,79 млрд грн.

На конец 2018 года эти показатели составляли соответственно 96% от 14,22 млрд грн и 76% от 56 млрд грн.

Сумма предоставленных госгарантий по обязательствам "Нафтогаза" за январь-сентябрь минувшего года сократилась с 15,44 млрд грн до 2,91 млрд грн.