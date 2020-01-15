 Украина готовится присоединиться к системе закупок НАТО, – вице-премьер

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба по итогам переговоров в штаб-квартире альянса в Брюсселе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Система закупок Агентства НАТО по поддержке и поставке – это своеобразное натовское ProZorro. Мы убеждены, что участие Украины в этой системе сделает сильнее и Украину, и НАТО. Это вписывается в логику действий правительства по созданию новых возможностей для украинских экспортеров. По сути, речь идет о евроатлантической интеграции украинской оборонной промышленности", – отметил вице-премьер.

По словам Кулебы, таким образом Украина сможет полноценно интегрироваться в систему закупок альянса. Кроме того, украинские производители смогут участвовать в тендерах НАТО и продавать свою продукцию иностранным заказчикам.

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В свою очередь заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди обратилась к чиновникам НАТОа с просьбой отправить в Украину специалистов для проведения консультаций по пользованию системой закупок, которую использует NSPA.

"Мы планируем провести в феврале-марте 2020 года семинар с представителями украинской оборонной промышленности о порядке бесплатной регистрации украинских предприятий в электронном каталоге NSPA для производителей оборонной продукции", – пояснила Панаиотиди.