 Украина выйдет из договора СНГ о сотрудничестве в финансовой разведке

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Этот шаг обеспечит уменьшение обязательств Украины в рамках СНГ и будет способствовать защите национальных интересов страны", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения от 1992 года о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств-участников СНГ.

Напомним, Украина постепенно выходит из отдельных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств для Украины.