 Ryanair запустил второй рейс в Херсон

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Фактическим оператором линии указана авиакомпания Buzz, которая является польским подразделением Ryanair и ранее носила имя Ryanair Sun.

Рейс Херсон-Катовице стал вторым направлением ирландского лоукоста в этом украинском аэропорту. 17 декабря 2019 года Ryanair начал полеты в Херсон из Кракова, который расположен в 80 км от Катовице.

Дни полетов не пересекаются, таким образом пассажиры могут вылететь в один аэропорт Польши и вернуться обратно в Украину из другого, расположенного рядом.

С 30 марта 2020 года в Херсон зайдет дочка Ryanair из Австрии - Laudamotion, которая откроет рейсы из Вены. Они будут выполняться по понедельникам и пятницам.

Минимальная цена авиабилетов Ryanair на рейсы из Херсона во время распродаж начинается от 9,99 евро в одну сторону. Самый дешевый тариф Value позволяет провозить с собой только небольшую ручную кладь с габаритами до 40x25x20 см без ограничения по весу.

В настоящий момент Ryanair и его дочерние предприятия представлены в пяти аэропортах Украины: Борисполе, Львове, Одессе, Харькове и Херсоне.