 "Укртранснафта" уличила компанию Коломойского в лицемерии

Об этом говорится в заявлении "Укртранснафты" в ответ на обвинения компании Коломойского, передает БизнесЦензор.

"Укртранснафта" считает манипулятивным заявление ПАО "Укртатнафта" о планах импортировать ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" нефтепродукты из Беларуси", – подчеркивают в компании.

В заявлении отмечается, что основной задачей дочернего ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" является закупка и продажа нефтепродуктов в интересах всех предприятий группы "Нафтогаз", а также ведение самостоятельной трейдинговой деятельности.

"Одной из задач создания этой компании является обеспечение дополнительного дохода группы "Нафтогаз" за счет трейдинговой деятельности. Поэтому это даст возможность увеличить объем выплаты дивидендов в государственный бюджет", – указывают в "Укртранснафте".

В заявлении подчеркивается, что операции дочерней компании по приобретению нефтепродуктов у трейдера белорусских НПЗ ООО "БНК-Украина" полностью соответствуют требованиям действующего законодательства.

"Очевидно, такую ​​крайне негативную реакцию ПАО "Укртатнафта" можно объяснить появлением нового игрока на рынке трейдинга нефтепродуктами. Попутно напомним, осенью прошлого года ПАО "Укртатнафта" имела опыт закупки и реализации белорусских бензинов и дизельного топлива производства Мозырского НПЗ, а также сжиженного газа производства российской нефтегазовой компании "Роснефть", – отмечается в заявлении.

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Как сообщалось, ранее подконтрольное Игорю Коломойскому ПАО "Укртатнафта" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, секретарю СНБО Алексею Данилову по поводу участия НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укртранснафта" в импорте нефтепродуктов из Беларуси, заявив, что это нарушает законодательство Украины и вредит внутреннему производству нефтепродуктов.

В частности, компания заявила, что акционерами поставщика топлива - Мозырского НПЗ - являются российские компании "Роснефть" и "Газпромнефть", которые находятся под санкциями Украины.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" планирует начать импорт бензина и дизельного топлива по годовым контрактам с Белорусской нефтяной компанией (БНК). Речь идет о двух контрактах между ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" и "БНК-Украина": на закупку дизельного топлива расчетной стоимостью 2,99 млрд грн и бензина марки А-92 на сумму 653 млн грн.

Исходя из стоимости контрактов, годовой объем закупки может составить примерно 125 тыс. тонн дизтоплива и 30 тыс. тонн бензина А-92 (10 тыс. тонн в месяц дизтоплива и 2,5 тыс. тонн в месяц бензина).

Напомним, в 2018 году "Укртатнафта" начала лоббировать введение заградительных пошлин на импорт бензинов из Беларуси, мотивируя необходимостью защиты внутреннего производителя против субсидированного импорта. Также компания настаивает на пересмотре ставок акцизного налога на бензин и сжиженный газ, из-за роста популярности которого потребление бензинов в последние годы снижалось.

ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.