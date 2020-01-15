Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.
Перед этим российский президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Медведевым, сообщает пресс-служба Кремля.
По словам Медведева, дальнейшее решение по новому составу кабмина будет принимать глава государства.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства.
На встрече с членами правительства Путин также сообщил, что решил ввести пост заместителя председателя Совета безопасности России и предложить эту должность Медведеву. Путин является председателем Совбеза. В совет также входят 11 постоянных членов, в том числе секретарь совета (сейчас это Николай Патрушев).
Медведев является одним из постоянных членов Совбеза. Он занимал должность главы российского правительства с мая 2012 года.
Президент кацапстана, карлик-педофил путин в послании Федеральному собранию предложил закрепить приоритет Конституции России над международными законами и договорами и передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра и всех вице-премьеров и федеральных министров, которые будет вносить президент.
За президентом должно остаться право отстранять премьер-министра, его заместителей и других министров и право руководства вооруженными силами и силовыми ведомствами.
Короче "моль" хочет и дальше пасти стадо оленей, но уже в статусе Премьер-Министра с огромными полномочиями. Для этого стало проголосует за внесение изменений в конституцию параши.