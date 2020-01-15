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Все про:Медведев (79) отставка (93) Путин (401) Россия (4342)

 Медведев подал в отставку с поста премьер-министра России

Правительство РФ подает в отставку.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Перед этим российский президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Медведевым, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Медведева, дальнейшее решение по новому составу кабмина будет принимать глава государства.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства.

На встрече с членами правительства Путин также сообщил, что решил ввести пост заместителя председателя Совета безопасности России и предложить эту должность Медведеву. Путин является председателем Совбеза. В совет также входят 11 постоянных членов, в том числе секретарь совета (сейчас это Николай Патрушев).

Медведев является одним из постоянных членов Совбеза. Он занимал должность главы российского правительства с мая 2012 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170055
 
 
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 Топ комментарии
 
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что то кажется хуй..ло готовится к полномасштабной агресии...а айфончик не хочет принимать в этом участие - потому намазывает лыжи в сторону...просто так это бы не случилось.
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Говорят шо на россии/на параше поняли, шо Лукашенко будет до последнего отбиваться от назойливых объятий кацапов и Союзное государство как проект может не состояться. А карлика-педофила путина нужно уже сейчас думать куда пристроить и где трудоустроить)).

Президент кацапстана, карлик-педофил путин в послании Федеральному собранию предложил закрепить приоритет Конституции России над международными законами и договорами и передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра и всех вице-премьеров и федеральных министров, которые будет вносить президент.
За президентом должно остаться право отстранять премьер-министра, его заместителей и других министров и право руководства вооруженными силами и силовыми ведомствами.

Короче "моль" хочет и дальше пасти стадо оленей, но уже в статусе Премьер-Министра с огромными полномочиями. Для этого стало проголосует за внесение изменений в конституцию параши.
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чует моя душа не к добру , кремлядский паук наверняка начал движуху по воздвижению себя на вечное царствование ... па-рашкино иго будет висеть дамокловым мечом долго .
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что то кажется ***..ло готовится к полномасштабной агресии...а айфончик не хочет принимать в этом участие - потому намазывает лыжи в сторону...просто так это бы не случилось.
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Увы, так. 2021 год. А у нас, в Украине, жалкая пародия на президента. А тут еще баба Беня норовит под шумок ограбить страну.
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Говорят шо на россии/на параше поняли, шо Лукашенко будет до последнего отбиваться от назойливых объятий кацапов и Союзное государство как проект может не состояться. А карлика-педофила путина нужно уже сейчас думать куда пристроить и где трудоустроить)).

Президент кацапстана, карлик-педофил путин в послании Федеральному собранию предложил закрепить приоритет Конституции России над международными законами и договорами и передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра и всех вице-премьеров и федеральных министров, которые будет вносить президент.
За президентом должно остаться право отстранять премьер-министра, его заместителей и других министров и право руководства вооруженными силами и силовыми ведомствами.

Короче "моль" хочет и дальше пасти стадо оленей, но уже в статусе Премьер-Министра с огромными полномочиями. Для этого стало проголосует за внесение изменений в конституцию параши.
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Думаю непонятное и странное, временное территориальное образование с чудаковатым названием "россия" (параша/кацапстан) начинает разваливаться....ну..в добрый путь, даешь массовые акции протеста на московии и многотысячные митинги! путина на нары!
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