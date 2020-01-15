 Рада одобрила налоговые льготы для новой организации по закупке лекарств

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2539 в первом чтении проголосовали 278 народных депутатов.

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, освободив до 1 января 2023 года от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров специально созданной Минздравом закупочной организацией.

Также документом предложено продлить до 31 декабря 2022 года действие льгот по налогу на добавленную стоимость для операций по поставке некоторых лекарственных средств, медицинских изделий специализированными организациями, осуществляющими закупки, определенных в соответствии с законом "О публичных закупках".

Как сообщалось, накануне Верховная Рада приняла за основу проект закона, предусматривающий создание Минздравом специальной организации для закупок медицинских товаров за средства государственного бюджета в рамках программ, которые будут определены как стратегические.

Также законопроектом предложено упростить импорт препаратов для новой закупочной организации, а также вносятся изменения в порядок лицензирования лекарств.

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада внесла изменения в закон о публичных закупках, продлив закупки лекарственных средств через международные организации до 2022 года.