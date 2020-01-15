 СБУ проводит обыски в Налоговой службе (обновлено)

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом злоумышленники давали возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степеней риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По данным СБУ, для реализации схемы чиновники департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киев вступили в сговор с владельцами IТ-предприятия.

"Эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС Украины. Как разработчики систем защиты этих ресурсов коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики. Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, которые путем проведения бестоварных операций и подмены номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам", – отмечается в сообщении.

По указанному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Как уточнили в пресс-службе Государственной налоговой службы, сейчас в ведомстве проходят обыски.

"Сейчас в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ. Никаких обысков у председателя ГНС Сергея Верланов или других руководителей подразделений не проводится", – заявили в налоговом ведомстве.

Как сообщалось, 13 января НАБУ заявило о разоблачении и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области на предоставлении неправомерной выгоды в размере $25 тыс. руководителю подразделения областной прокуратуры за непривлечение к ответственности за получение взяток от предпринимателей.

После этого глава Государственной Налоговой службы Сергей Верланов отстранил от выполнения обязанностей все руководство налоговой в Одесской области.