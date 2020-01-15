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 Великобритания выделит 4 миллиона фунтов на реформу здравоохранения в Украине

Великобритания выделяет 4 млн фунтов на реализацию программы поддержки реформы здравоохранения Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине, передает БизнесЦензор.

"Великобритания поддерживает реформу здравоохранения с помощью проекта, который финансирует совместно с USAID (Агентство США по международному развитию). Цель проекта – помочь Украине построить прозрачную, подотчетную и эффективную систему здравоохранения. Великобритания выделяет на реализацию программы поддержки 4 млн фунтов до марта 2021 года", – сказано в сообщении.

В посольстве подчеркивают, что успех реформы здравоохранения возможен благодаря дальнейшему развитию Национальной службы здоровья Украины (созданной по модели Национальной службы здоровья Великобритании), которая применяет систему "деньги следуют за пациентом".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170045
 
 
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На какую реформу? Ради процветания чиновников от от реформы? А мнения людей в Украине, которым потом придется эти деньги, разворованные "рехформаторами", британцев не интересуют?
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