 Украина сократила экспорт сахара в 2019 году в 2,5 раза

Об этом говорится в сообщении Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", передает БизнесЦензор.

"Этот год был не слишком благоприятным для украинских сахароваров, и в сравнении с прошлым можем увидеть, что экспорт полностью просел: когда ранее экспортный показатель месяца достигал 40-60 тыс. тонн, то в этом последние полгода в среднем экспортировали около 5 тыс. тонн сахара в месяц. В первую очередь это связано с мировым профицитом, который "давил" на рынок и цены. Кроме того, мы постепенно теряли рынки Африки и Азии, которые когда-то занимали лидирующие позиции по импорту украинского сахара, из-за нарастающей конкуренции со стороны России и ЕС", - пояснила заместитель председателя правления ассоциации Руслана Яненко.

По ее словам, в следующем году существенных изменений в экспортной перспективе не произойдет, поскольку неблагоприятные мировые цены продолжат тенденцию к уменьшению сырья и сокращению производства сахара, а конкуренция на рынках, которые всегда были наиболее прибыльными для украинских производителей усилится.

Кроме того, за декабрь экспортировано 6,9 тыс. тонн сахара. Таким образом, за четыре месяца текущего маркетингового года 21,8 тыс. тонн сахара поставлено на внешние рынки. Это почти в 10 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство сахара в 2019/2020 МР сократилось почти на 20%. Всего в сезоне работало 33 сахарных завода, которые обработали 9,84 млн тонн сахарной свеклы и выработали 1,48 млн тонн сахара.