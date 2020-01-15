 Фонд гарантирования получил от продажи активов ликвидируемых банков 7,7 миллиарда за год

Как сообщает пресс-служба Фонда, в том числе 7,7 млрд грн поступило от продажи активов неплатежеспособных банков, по сравнению с 6,8 млрд грн в 2018 году, передает БизнесЦензор.

По состоянию на начало 2020 года Фонд гарантирования выплатил 89,7 млрд грн в пределах гарантированной суммы вкладов около 2 млн вкладчиков.

В сообщении отмечается, что для осуществления гарантированных выплат Фонд в 2014-2017 годах привлек 59,5 млрд грн у Министерства финансов под 9,99% -12,5% годовых, а также 20,15 млрд грн у Национального банка под 12,5%-14% годовых.

"По состоянию на 1 января 2020 года Фонд вернул более половины суммы своих заимствований – более 41 млрд грн, в том числе полностью рассчитался по кредитам НБУ", – сказано в сообщении.

Фонд гарантирования вкладов также готовится досрочно выплатить еще 2 млрд грн по своим обязательствам перед Министерством финансов. Эти средства будут направлены в Фонд развития предпринимательства.

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Как сообщалось, Верховная Рада 14 января внесла изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" для обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства.

Документ предусматривает увеличение на 2 млрд грн поступлений в специальный фонд государственного бюджета за счет досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Эти средства пойдут на финансирование новой бюджетной программы "Фонд развития предпринимательства".

Как уточняли в пресс-службе Министерства финансов, средства по этой программе будут направлены на удешевление кредитов путем частичной компенсации процентной ставки (1,5 млрд грн), а также на предоставление частичных гарантий конечным заемщикам (0,5 млрд грн).

"Законопроект является одной из составляющих реализации инициативы президента – программы "5-7-9" по поддержке малого и среднего предпринимательства, которая должна заработать с 1 февраля 2020 года", – отметили в Минфине.

Напомним, Кабмин 11 декабря определил Немецко-украинский фонд площадкой для программы кредитования малого и микробизнеса, анонсированной ранее президентом Владимиром Зеленским, которая предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и должна заработать с 1 февраля 2020 года.

Программа предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%, и под 9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.