 "Украэрорух" зафиксировал рост количества авиарейсов над Украиной на 11,5%

Об этом говорится в сообщении "Украэроруха", передает БизнесЦензор.

"Украэрорух" обеспечил выполнение 109 777 рейсов отечественных авиакомпаний, что больше, чем за прошлый год, на 2,9 %, и 225 630 авиарейсов иностранных авиакомпаний, что по сравнению с 2018 годом больше на 16,2%. По типам полетов: транзитные полеты – 141 680 (+13,2 %), международные (с вылетом/посадкой) – 162 937 (+11,5 %), количество внутренних полетов составляет 30 790 (+4 %).

"Рост количества полетов в украинских аэропортах, – свидетельствует о развитии авиаперевозок в Украине. Однако наибольший потенциал сосредоточен в транзитных полетах в воздушном пространстве Украины, учитывая выгодное географическое расположение страны. Их количество по сравнению с 2013 годом снизилось втрое из-за временной оккупации Крыма и боевых действий на востоке страны. В целом недополученный доход "Украэроруха" за снижения интенсивности воздушного движения начиная с 2014 года оценивается на уровне 20 млрд грн. Ввиду незначительного, но постоянного роста количества полетов, есть основания для оптимистичных прогнозов. Хочу заверить, что с точки зрения технических возможностей и квалификации персонала мы готовы к стремительному увеличению количества рейсов в воздушном пространстве Украины", – отметил руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Результаты прошлого года закрепили динамику роста объемов предоставленных "Украэрорухом" услуг, которая возобновилась в 2017 году после резкого уменьшения интенсивности полетов в воздушном пространстве Украины в результате оккупации Крыма, начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году и прекращение авиасообщения между Украиной и Россией.

Существенная положительная динамика воздушного движения по сравнению с показателем 2016 года подтверждается такими данными: общее количество полетов возросло на 56,5%, в том числе количество транзитных полетов выросло на 64,2%, международных – на 55,8 %, а внутренних – на 31,5 %.

Сейчас по объемам воздушного движения Украина не достигла уровня 2013 года, самого успешного за всю историю существования "Украэроруха" – тогда общее количество полетов над Украиной за год составило 534 581. Сейчас этот показатель на 37,2% ниже.

Уже четвертый год подряд наблюдается положительная динамика в обслуживании количества взлетов и посадок в украинских аэропортах, – этот показатель составляет 216 592 полетов, что на 9,3% больше по сравнению с результатом 2018 года. Наибольшее количество взлетов и посадок, осуществленных украинскими и зарубежными авиакомпаниями, "Украэрорух" обеспечил в прошлом году в таких аэропортах Украины: Киев (Борисполь) – 111 667 (+14% по сравнению с 2018 годом), Киев (Жуляны) – 29 806 (-11,8%), Львов – 19 334 (+24,2%), Одесса – 17 265 (+8%), Харьков – 11 291 (+25,8%), Днепр – 6779 (+16,4%), Запорожье – 5 914 (-7,5%), Полтава – 4121 (+30,3%), Херсон – 2872 (-12,7%), Ивано-Франковск – 2288 (+8,6%).

В 2019 году наиболее значительные объемы аэронавигационного обслуживания "Украэрорух" предоставил таким авиакомпаниям: Ukraine International Airlines (Украина) – обеспечено 58 772 полет (на 4,7% меньше по сравнению с 2018 годом), Turk Hava Yollari A.O. (Турция) – 33716 (+12,5 %), Wizz Air Hungary LLC (Венгрия) – 20 944 (+37,3 %), OAO Aviakompaniya Belavia (Беларусь) – 18 629 (+16,4 %), LOT Polish Airlines (Польша) – 18 449 (+16,7 %), SkyUp Airlines LLC (Украина) – 10 631 (+340,9 %), Wind rose Aviation Company (Украина) – 10 185 (+9,5 %), Ryanair LTD (Ирландия) – 9295 (+437,9 %), Azur Air Ukraine Airlines LLC (Украина) – 7229 (+48,8 %), Qatar Airways CO (Катар) – 5893 (+26,1 %).