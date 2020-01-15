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 Зеленский поручил обеспечить доступ граждан к услугам больницы "Феофания"

Президент Владимир Зеленский поручил обеспечить для украинцев возможность лечения в больнице "Феофания".

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №10/2020 от 14 января обнародован на сайте главы государства.

Документом Кабинету министров и Государственному управлению делами поручено в трехмесячный срок принять меры, необходимые для "обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами".

Как сообщалось, в рамках проведения медицинской реформы все медучреждения Государственного управления делами (больница "Феофания" и др.) и Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ) с 2020 года должны перейти на модель оплаты за медицинскую услугу через Национальную службу здоровья Украины.

Для вхождения в медреформу медучреждения ГУД и АМНУ должны автономизоваться и заключить договора с НСЗУ, которая будет оплачивать медуслуги в рамках программы медицинских гарантий.

В прошлом году депутаты Верховной Рады несколько раз пытались исключить больницу "Феофания" и учреждения НАМНУ из реформы, однако эти предложения не получили достаточной поддержки в зале парламента.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170027
 
 
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