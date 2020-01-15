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 В Украине можно будет пользоваться интернетом во время авиаперелетов, – Гончарук

Премьер Алексей Гончарук пообещал, что украинцы смогут пользоваться Интернетом во время авиаперелетов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Гончарука сообщает БизнесЦензор.

"Украинцы смогут пользоваться Интернетом даже во время полета в самолете", - сообщил Гончарук.

По данным Гончарука, Кабинет министров Украины принял решение для разрешения диапазона для мобильной связи.

"Кроме того, расширение диапазона для мобильной связи - это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах", - сообщает Гончарук.

Также премьер добавил, что правительство приняло важное антикоррупционное решение в сфере мобильной связи. "Отныне частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры", - заявил Гончарук.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170017
 
 
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