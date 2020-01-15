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Все про:АЗС (676) бензин (400) цены (1209) Антимонопольный комитет (807) дизтопливо (579)

 Антимонопольный комитет начал углубленное расследование цен на топливо на АЗС

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал углубленное исследование соответствия действий участников рынков розничной торговли бензином и дизтопливом требованиям законодательства о защите экономической конкуренции.

Как пояснили в пресс-службе АМКУ, в декабре 2019 года Комитет установил, что уровень розничных цен на АЗС не отражает изменения, которые влияют на цену топлива, передает БизнесЦензор.

В связи с этим 5 декабря АМКУ предоставил сетям АЗС под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG и GLUSCO обязательные для рассмотрения рекомендации: принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке.

После предоставления рекомендаций цены на бензин и дизтопливо в указанных сетях АЗС на стелах постепенно снизились на 1-2 грн за литр.

"В то же время предоставленная ​​участниками рынка информация по результатам рассмотрения рекомендаций не содержит достаточного обоснования уровня установленных цен на АЗС. В связи с указанным, пока Комитетом начато углубленное исследование соответствия действий участников рынков розничной торговли высокооктановых бензинов и дизельного топлива требованиям законодательства о защите экономической конкуренции", – сообщили в АМКУ.

Комитет отмечает, что в случае выявления в действиях участников рынков розничной торговли высокооктановых бензинов и дизельным топливом признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, будут приняты соответствующие меры.

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Как сообщалось, в конце декбаря 2019 года президент Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети АЗС более активно снижать цены на бензин и дизтопливо.

В частности, операторам рекомендовали отказаться от больших скидок по программам лояльности, взамен понизив цены на стелах.

Напомним, розничные сети АЗС начали снижать цены на бензит и дизтопливо 5 декабря

Перед этим Антимонопольный комитет утвердил рекомендации операторам крупнейших сетей АЗС скорректировать розничные цены на бензин и дизтопливо с учетом снижения оптовых цен и укрепления курса гривни.

В частности, комитет при анализе рынков торговли бензином и дизельным топливом в июне-ноябре установил, что средние цены крупнооптовых партий бензина А-95 и дизтоплива снизились почти на 20%, а курс доллара США к гривне снизился почти 12%. В то же время средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились только на 5-5,6%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170014
 
 
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