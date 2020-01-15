 Поставки дизтоплива из Беларуси в Украину сократились на 20%

Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.

За первые десять дней января на территорию Украины в ж/д-цистернах поступило 22,9 тыс. т дизтоплива производства Мозырского НПЗ, 1,4 тыс. т из Новополоцкого завода.

По сравнению с первой декадой декабря 2019 г., объем поставок сократился более чем в 2 раза (за первые 10 дней декабря в Украину поступило 52,6 тыс. т белорусского ДТ).

О введении концерном "Белнефтехим" ограничений на экспорт нефтепродуктов было объявлено 3 января. К тому моменту часть топлива могла быть уже отгружена с заводов и находиться в пути. С начала года спотовые предложения белорусского ДТ на площадке Белорусского нефтяного торгового дома (БНТД) отсутствуют, за исключением небольшого объема арктических марок.

В "А-95" сообщили, что всего за 10 дней января железнодорожные поставки ДТ в Украину составили 74,6 тыс. т.

Помимо вышеупомянутых 24,3 тыс. т от белорусских НПЗ, в страну поступило 24,4 тыс. т с трубопроводного терминала в Гомеле (Беларусь), 16,7 тыс. т напрямую из России и 9 тыс. т из Литвы. Кроме этого, за первые 10 дней января по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс" был оформлен импорт около 3 тыс. т ДТ и еще 2 тыс. т прошли таможенное оформление в портах.

Для сравнения: за такой же период января 2019 г. ж/д-поставки составили 48 тыс. т и еще 34 тыс. т было оформлено импорта по трубопроводу.

Несмотря на снижение поставок ДТ в Украину белорусскими производителями, ажиотажа на рынке не наблюдается. Средние крупнооптовые цены ДТ с конца декабря практически не изменились и 14 января находились на уровне 24 400 грн/т.

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании приостановили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене. По имеющейся информации, белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, объясняя это подорожанием сырья из-за реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере.

По данным СМИ, российские грузоотправители хотят сохранить премию в размере $10/т к беспошлинной цене нефти. Поставлять в январе нефть без учета премии согласились структуры "Русснефти". Всего на январь планировалась поставка в объеме 750 тыс. т при ежемесячном потреблении двумя белорусскими НПЗ около 1,5 млн т.

Основными же поставщиками нефти из РФ в Белорусь до текущего кризиса выступали "Роснефть", "Лукойл", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз" и "Татнефть".

По данным "Белнефтехима", сейчас стоимость российской нефти для Беларуси составляет 83% от мировой цены на нефть.