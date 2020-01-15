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Все про:дороги (955) Кабмин (3781) Дорожный фонд (10)

 Кабмин распределил 32 миллиарда на строительство и ремонт дорог (обновлено)

Кабинет министров утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году.

Об этом со ссылкой на пресс-службу премьера Алексея Гончарука сообщает БизнесЦензор.

"Утвердили Дорожную стратегию на 2020 год. Ремонты кусками должны отойти в прошлое. Вместо них будет комплексное качественное дорожное строительство. Только на 2020-й год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн", – сообщил Гончарук.

"Из них на дороги 31,5 млрд грн – это бюджетные средства. Плюс 20,5 млрд грн – средства международных организаций", – добавил премьер.

По словам Гончарука, правительство планирует за год построить и отремонтировать не менее 4 тысяч километров дорог.

Как уточнили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, на сегодняшнем заседании Кабмин утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемов бюджетных средств для их финансирования за счет специального фонда госбюджета.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в первую очередь предусматривается выполнение ремонтно-строительных работ на наиболее разрушенных участках автомобильных дорог по основным маршрутам и продолжение строительства и ремонта объектов, работы на которых начато в прошлые годы.

В частности в перечень дорог для ремонта вошли: М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка (через Винницу), Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, строительство южного обхода Днепра, Н-26 Чугуев - Меловое (через Старобельск), Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, Н-11 Днепр - Николаев (через Кривой Рог), Н-03 Житомир - Черновцы.

"В 2020 году из Дорожного фонда будет направлено 31 млрд 528 млн 105 тыс. грн на финансирование работ по строительству, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Правительством уже утвержден перечень таких объектов. Будет восстановлено 1345 км дорог государственного значения и 3711 метров мостов", – уточнил Криклий.

Министр отметил, что кроме дорог государственного значения, будут восстанавливаться также и дороги местного и территориального значения.

Кабмин распределил 32 миллиарда на строительство и ремонт дорог 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170009
 
 
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картинка какаято брехливая. как минимум 2 участка, хорошо мне знакомые, которые были капитально сделаны в 2018 и 2019 годах - обозначены красным цветом, как такие, которые планируется делать в 2020. шо-то нечисто, собираются присваивать себе результаты работы попередньої "злочинної" влади
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Как-то непонятно написано. Запланировано 66 ярдов, из них 31,5 бюджетных и 20,5 международных. Складываю 31,5+20,1.... 66 никак не получается...
Ну и на Харьков-Симферополь опять зеро...
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а еще мне интересна сумма - 66 млрд - и планируют 4000 км дорого - это выходит цена 1км - 16.5 млн грн - а не дофига??
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Интересно, сколько простоят эти дороги?, как обычно? 5 лет, а потом за ремонты платить с бюджета? И вообще, кто считал, экономическую эфекивность , окупаемость , безопасность дорог, деньги то, бюджетные, астрономическитем 32 миллрда, так еще кредит берут у иностранцев, как всегда под не малые %?, или поскорее в турборежиме надо "освоить"?.
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Какой Южный объезд Днепра? Там идеальная дорога! А 20 км на юг от Южного объезда есть поворот на Никополь, там дороги нет уже 3 года!!! Обещают 3 года построить. А из Томаковского района той же Днепропетровской области на Марганец дороги нет 15!!! лет, какой в ***** объезд Днепра *****?! В Днепропетровской области самые конченые дороги в Украине, 2 начальника облавтодора сменились за последний год, и 3-й н *** вертит вместе с местной дорожной мафией и нынешних министров и Зеленских, *********, как Филатов с мостом ******, лохи, а не Кабмин
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Капля в море. А где еще 100млрд. гривень которые каждый год собирается с автомобилистов?
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