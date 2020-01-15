[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.83 26.28
 Финансы, Корпоративные отношения
  247  1
Все про:банки (3689) покупка (843) Антимонопольный комитет (807) Dragon Capital (86)

 Dragon Capital получил разрешение на покупку "Идея Банка"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение кипрской компании Dragon Capital Investments Limited на приобретение 64,7106% акций "Идея Банка".

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, польский Getin Holding S.A. 20 декабря 2019 года заключил соглашение о продаже 100% акций украинского "Идея Банка" и 100% ООО "Нью Финанс Сервис" группе Dragon Capital и физическому лицу за 1,37 млрд грн, или 224,76 млн злотых, минус сумма дивидендов до закрытия сделки.

Ожидается, что сделка может быть завершена до 31 мая 2020 года.

Getin Holding выставил дочерний "Идея Банк" на продажу в октябре 2019 года.

Getin Holding зашел на украинский рынок еще в 2007 году, когда он купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в "Плюс Банк", затем – "Идея Банк", который сейчас на 100% принадлежит польской компании.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (7,510 млрд грн) "Идея Банк" занимал 24 место среди 76 действующих банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170008
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
і поляки вірішили забирати інвестиції з України
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс законопроект зарплата Зеленский Иран Кабмин Россия
 
 
 
 
 
 вверх