 Кабмин утвердил список не подлежащих приватизации стратегических предприятий

Об этом со ссылкой на пресс-службу премьера Алексея Гончарука сообщает БизнесЦензор.

"Мы согласовали соответствующий проект закона, теперь его должна рассмотреть и одобрить Верховная Рада", - сообщил Гончарук.

Кабмин опубликовал список предприятий, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав государства не может быть меньше 5% процентов + 1 акция и не подлежит приватизации.

Согласно списку, правительство предлагает запретить приватизацию НАК "Нафтогаз Украины", АО "Магистральные газопроводы Украины, АО "Укртрансгаз", ПАО "Укрнафта", АО "Укргаздобыча", АО "Укртранснафта", АО "Черноморнефтегаз", ГАХК "Артем", ООО Феодосийская судостроительная компания "Море", ПАО "Киевские завод "Радар", ПАО "Завод "Фиолент", ООО "Меридиан".

Также Кабмин хочет запретить приватизацию ПАО "Научно-производственное объединение "Киевский завод автоматики", АО "Завод "Маяк", ПАО "Украинский научно-исследовательский институт авиационной технологии", ПАО "2 ремонтный завод средств связи", АО "Научно-исследовательский институт электромеханических приборов".

Также в этот список попали АО "Укрзализныця", АО "Укрпошта", АО "Хартрон", АО "Украинский научно-исследовательский институт огнеупоров имени Бережного", АО "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения".

Гончарук объяснил, что не подлежат приватизации предприятия, которые: обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства; являются естественными монополиями; имеют критически важное значение для общества.

"Более того, мы усилим контроль за надлежащим использованием собственности и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, не подлежащих приватизации", - обещает Гончарук.