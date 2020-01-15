 Нацбанк уточнил порядок вывода средств предпринимателей на личный счет

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на НВ Бизнес.

"Это может быть любой расчетный документ об уплате налогов и сборов или документ, полученный из личного кабинета в ГНС об отсутствии налогового долга. Также ФЛП может указать в расчетном документе на перевод средств со счета ФЛП на его собственный счет для собственных нужд об отсутствии у данного лица налогового долга", – уточнили в НБУ.

В Нацбанке пояснили, что предприниматель при перечислении средств со счета ФЛП на свой счет для собственных нужд, заполняя в расчетном документе реквизит "Назначение платежа", может указать об отсутствии у него налогового долга.

"В соответствии с требованиями пункта 3.7 главы 3 Инструкции о безналичных расчетах в Украина в национальной валюте, утвержденной постановлением правления НБУ от 21.01.2004 № 22", – уточнили в Нацбанке.

Если же ФЛП не предоставил подтверждения об отсутствии у него налогового долга или не указал об этом, заполняя в расчетном документе реквизит "Назначение платежа", то банк такой перевод не будет осуществлять.

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Как сообщалось, со 2 января Национальный банк ввел запрет использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными потребностями.

Ранее НБУ пояснял, что новая норма носит уточняющий характер, поскольку действующие требования и так предполагают, что ФЛП могут тратить средства с такого счета только для предпринимательской деятельности. В то же время банкиры указывают на невозможность проконтролировать цели расходов и ожидают разъяснений от регулятора.