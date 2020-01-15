 Кабмин ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу премьера Алексея Гончарука сообщает БизнесЦензор.

"Будут действовать единые критерии для оценки риска их деятельности. Это повлияет и на периодичность плановых проверок", – сообщает Гончарук.

Как уточнили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, на заседании в среду, 15 января, Кабмин принял постановление, которое вводит риск-ориентированный подход для проверок "Укртрансбезопасности".

Документом утверждены критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере автомобильного транспорта и определяется периодичность проведения плановых проверок.

"Если раньше все пассажирские перевозчики автоматически попадали в лонг-лист проверок, отныне прежде всего будут проверять тех, у кого высокие риски из-за переоборудованного транспорта, большого количества нарушений ПДД, нарушения режима труда и отдыха водителей и тому подобное. К перевозчикам, которые по критериям будут отнесены к тем, кто имеет незначительный степень риска, плановая проверка приходить не чаще одного раза в пять лет", – уточнил глава министерства Владислав Криклий.

В частности, постановление определяет среди прочих такие критерии, по которым оценивается степень риска:

количество дорожно-транспортных происшествий в течение последних трех лет, предшествующих плановому периоду, которые были связаны с деятельностью предприятия;

количество нарушений режима труда и отдыха водителей, которые были обнаружены в течение двух календарных лет, предшествующих плановому периоду;

количество случаев использования автобусов, которые не соответствуют требованиям законодательства по безопасности, комфортности, доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, которые были обнаружены в течение двух календарных лет, предшествующих плановому периоду;

количество случаев остановки транспортного средства не в установленном месте или на расстоянии от края проезжей части дороги, что не позволяет зайти/выйти лицу с инвалидностью и другим маломобильным группам населения, которые были обнаружены в течение двух календарных лет, предшествующих плановому периоду;

количество случаев непредоставления водителем помощи при высадке/посадке лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам, которые были обнаружены в течение двух календарных лет, предшествующих плановому периоду.

Плановые проверки будут осуществляться "Укртрансбезопасностью" на предприятиях с высокой степенью риска не чаще одного раза в два года, средней – не чаще одного раза в три года, незначительной степенью риска – не чаще одного раза в пять лет.