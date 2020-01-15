 "Николаевгаз" указал на убыточность нового тарифа на доставку газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Николаевгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Впервые за последние пять лет НКРЭКУ пересмотрело тариф для АО "Николаевгаз". Но, несмотря на то, что вопрос необоснованных тарифов распределения для операторов ГРМ наконец сдвинулся с мертвой точки, его размер все равно остается убыточным", - говорится в сообщении.

Новый тариф на распределение для "Николаевгаза" с 1 января 2020 года составляет 1,09 грн. за 1 куб. м потребленного газа (без НДС), а это в 2.1 раза меньше себестоимости доставки газа потребителям. Поэтому в 2020 году убытки компании составят 200 млн гривен.

Пересмотр тарифа должен был бы решить две главные проблемы газовой компании: поднять заработную плату газовиков до конкурентного уровня и остановить отток квалифицированных специалистов, а также избежать накопления долгов за технологический газ перед оператором ГТС.

"Но утвержденный уровень тарифа, к сожалению, не позволяет этого сделать", - отмечает компания.

"Новый тариф не позволит поднять зарплату работников до конкурентного уровня и удержать специалистов от увольнения. Также он не позволит закупить на рынке необходимые объемы технологического газа, поэтому автоматически создаст финансовое бремя для всей цепи транспортировки газа потребителям. Это может привести к искусственному банкротству не только операторов ГРМ, но и нового независимого оператора ГТС", - говорит финансовый директор АО "Николаевгаз" Сергей Черников.

НКРЭКУ утвердило для АО "Николаевгаз" тариф на услуги распределения природного газа на уровне 1,09 коп. за 1 куб. м, в то время как фактическая себестоимость работ по доставке газа, по подсчетам компании, составляет 2.31 грн. за куб. м (без НДС).

"Поэтому "Николаевгаз" еще раз хочет обратить внимание Нацкомиссии на расчеты и подчеркивает необходимость утверждения экономически обоснованного тарифа за распределение газа", - сообщает компания.