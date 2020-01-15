 Ярославский сообщил НБУ о намерении купить банк Пичука

Об этом со ссылкой на FinClub сообщает БизнесЦензор.

"Все верно, господин Ярославский подал соответствующее письмо о намерениях в начале декабря. Но документы на согласование существенного участия в банке мы пока не получали", - сказала Рожкова.

Оценить эту сделку в НБУ пока не могут, рассказала Рожкова.

"На текущий момент сложно оценить сделку, поскольку нам неизвестны ключевые условия, в том числе размер приобретенного пакета. Многое также будет зависеть от планов господина Ярославского по развитию банка. Эти и другие вещи мы будем обсуждать с Александром после получения полного пакета", - сказала Рожкова.

Как сообщалось, банк "Кредит Днепр" по итогам первых трех кварталов 2019 года получил 45 млн грн убытка, по сравнению с 476 млн грн за аналогичный период прошлого года.

Напомним, банк "Кредит Днепр" по итогам 2018 года получил 228,9 млн грн убытка, что более чем вдвое меньше, чем в 2017 году.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (12,48 млрд грн) банк занимал 19 место среди 77 действующих.