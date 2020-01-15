[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.83 26.28
 Финансы
  315  0
Все про:банки (3689) НБУ (4330) Пинчук (131) Ярославский (98) Рожкова Екатерина (173)

 Ярославский сообщил НБУ о намерении купить банк Пичука

Владелец группы DCH Александр Ярославский сообщил в Национальный банк Украины о своем желании купить банк "Кредит Днепр" у Виктора Пинчука, рассказала первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Об этом со ссылкой на FinClub сообщает БизнесЦензор.

"Все верно, господин Ярославский подал соответствующее письмо о намерениях в начале декабря. Но документы на согласование существенного участия в банке мы пока не получали", - сказала Рожкова.

Оценить эту сделку в НБУ пока не могут, рассказала Рожкова.

"На текущий момент сложно оценить сделку, поскольку нам неизвестны ключевые условия, в том числе размер приобретенного пакета. Многое также будет зависеть от планов господина Ярославского по развитию банка. Эти и другие вещи мы будем обсуждать с Александром после получения полного пакета", - сказала Рожкова.

Как сообщалось, банк "Кредит Днепр" по итогам первых трех кварталов 2019 года получил 45 млн грн убытка, по сравнению с 476 млн грн за аналогичный период прошлого года.

Напомним, банк "Кредит Днепр" по итогам 2018 года получил 228,9 млн грн убытка, что более чем вдвое меньше, чем в 2017 году.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (12,48 млрд грн) банк занимал 19 место среди 77 действующих.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169991
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс законопроект Зеленский Иран Кабмин Киев парламент суд
 
 
 
 
 
 вверх