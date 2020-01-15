 Ярославский подал документы на покупку банка Пинчука (обновлено)

Об этом первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила в интервью FinClub , передает БизнесЦензор.

"Все верно, господин Ярославский подал соответствующее письмо о намерениях в начале декабря. Но документы на согласование существенного участия в банке мы пока не получали", - сказала Рожкова.

Оценить эту сделку в НБУ пока не могут, рассказала Рожкова.

"На текущий момент сложно оценить сделку, поскольку нам неизвестны ключевые условия, в том числе размер приобретенного пакета. Многое также будет зависеть от планов господина Ярославского по развитию банка. Эти и другие вещи мы будем обсуждать с Александром после получения полного пакета", - сказала Рожкова.

Как сообщалось, по информации СМИ, бизнесмен Александр Ярославский интересуется покупкой банка "Кредит Днепр" Виктора Пинчука, его структуры проводили due diligence активов банка.

Банк "Кредит Днепр" по итогам первых трех кварталов 2019 года получил 45 млн грн убытка, по сравнению с 476 млн грн за аналогичный период прошлого года.

Напомним, банк "Кредит Днепр" по итогам 2018 года получил 228,9 млн грн убытка, что более чем вдвое меньше, чем в 2017 году.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (12,48 млрд грн) банк занимал 19 место среди 77 действующих.