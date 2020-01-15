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 Власть, Коррупция
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Все про:Кабмин (3781) НАПК (195)

 Кабмин назначил главой НАПК Новикова

Правительство назначило новым председателем Национального агентства по противодействию коррупции Александра Новикова, который победил в открытом конкурсе на должность.

Об этом со ссылкой на пресс-службу премьера Алексея Гончарука сообщает БизнесЦензор.

"Перед ним стоит важная задача - обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное - показать всем нам конкретные результаты уничтожения коррупции", - сообщил Гончарук.

По данным премьера, Новиков имеет высшее юридическое образование, работал в органах прокуратуры более 10 лет и поддерживал государственное обвинение по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями.

Новиков назначен на указанную должность по итогам открытого конкурса. До назначения работал прокурором департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169982
 
 
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