 Бывший нардеп от "Блока Порошенко" приобрел менее 1% "РВС Банка", – Рожкова

Об этом со ссылкой на FinClub сообщает БизнесЦензор.

НБУ не получал документы на покупку существенного участия в РВС Банке", поскольку приобретенная доля составила меньше 10%. Именно с этого уровня должен инвестор спрашивать разрешения НБУ на сделку.

"Демчак купил менее 1%", - пояснила Рожкова.

При этом новый инвестор, имя которого банкиры всегда связывали с "РВС Банком", может увеличить свою долю.

"РВС Банк относится к той категории небольших банков, к которой у нас есть вопросы по бизнес-модели. Сегодня мы понимаем, что для реализации выбранной банком модели необходимы инвестиции в денежной форме. Привлеченные депозиты населения - это не инвестиционный ресурс для такого развития. Мы постоянно общаемся и с владельцем, и с менеджментом. У Руслана Демчака всегда было желание иметь банк. Поэтому, может, у него есть планы по следующим инвестициям в этот банк, вполне вероятно", - рассказала Рожкова.

В предыдущие годы Демчак не делал серьезных попыток получить прямой контроль над "РВС Банком".

"Серьезной заявки на приобретение доли не было. Он был депутатом, членом банковского комитета, затем выборы, ему, возможно, было не до бизнеса. Сейчас он уже не депутат, а в прошлом был бизнесменом, поэтому его активность может быть с этим связана. Если он планирует инвестиции, источники его доходов должны быть изучены и проверены", - рассказала Рожкова.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил депутату от "Блока Петра Порошенко" Руслану Демчаку приобрести более 50% акций ПАО "РВС Банк".

Комитет также предоставил разрешение Александру Стецюку на приобретение более 25% акций "РВС Банка".

"РВС Банк" был создан в 2015 году на базе неплатежеспособного "Омега Банка" и выкуплен "Украинской бизнес-группой" (UBG). UBG ранее контролировалась дДемчаком и владела "Эрде Банком".

Сейчас ООО "Украинская бизнес группа" оформлено на Александра Стецюка, последний был помощником нардепа Демчака, а также его соседом в Винницкой области. Демчак отрицал любую причастность к UBG.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов РВС Банк занимал 77 место (361,87 млн грн) среди 88 действовавших финучреждений.