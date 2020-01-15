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 Кабмин не планирует создание страхового запаса газа на 2020 год

Кабинет министров Украины не планирует формировать страховой запас природного газа на 2020 год.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно проекту постановления ("Об утверждении размера страхового запаса природного газа на 2020 год"), правительство планирует утвердить размер запаса, который поставщики газа должны создать в зависимости от запланированных месячных объемов поставки потребителям, на уровне 0%.

"Установить, что в 2020 году поставщики природного газа создают страховой запас природного газа в размере 0% запланированных месячных объемов поставки поставщиком природного газа потребителям на следующий месяц", – отмечено в проекте постановления.

Как прокомментировал данный проект глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, новый оператор ГТС Украины с 1 января 2020 года) Сергей Макогон, создание страхового запаса газа на 2020 год в середине января уже не имеет смысла. В то же время он акцентировал внимание на необходимости формирования страховых запасов на последующие периоды, в частности, на зиму 2020/2021 гг.

"Очевидно, что создавать страховой запас на 2020 год в середине января уже нет смысла, но нужно думать уже о следующей зиме. Кто будет создавать запас газа на зиму 2020/21? Опять правительство обяжет "Нафтогаз"? Будут ли у "Нафтогаза" выделены средства на создание такого запаса? А это могут быть сотни миллионов долларов. Я лично считаю, что все участники рынка должны нести солидарную ответственность за создание такого запаса газа", – написал Макогон на своей странице в соцсети Facebook.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169976
 
 
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