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 "Укроборонпром" начал продавать списанное имущество на ProZorro

Государственный концерн "Укроборонпром" начал продавать списанное имущество предприятий через электронную площадку ProZorro.Продажи.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас в системе объявлено 270 аукционов на общую сумму 62,58 млн грн. Среди позиций, например, железобетонный плавучий понтон и фюзеляж вертолета. В основном же предприятиями "Укроборонпрома" на аукцион выставлены автомобили, автобусы и металлолом", - сообщает концерн.

"Перевод торгов списанным имуществом предприятий, входящих в состав Концерна, является одним из компонентов реформы закупок в Концерне, которая началась с изменением генерального директора", - говорится в сообщении.

Реформа предусматривает централизацию закупочной функции в концерне, полный переход на ProZorro, изменение внутренних процедур, в частности, уменьшение суммы допороговых закупок.

С 2020 года в "Укроборонпроме" и на предприятиях концерна уменьшена сумма допороговых закупок до 50 тысяч гривен. Это означает, что любые услуги или имущество, стоимость которого превышает 50 тысяч, будут закупать прозрачно через публичную площадку.

"Следующий шаг в реформе закупок госконцерна - выставление арендованного имущества государственных предприятий на площадке ProZorro", - сообщает концерн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169969
 
 
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