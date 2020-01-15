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Все про:Ахметов (919) ДТЭК (640) Укрэнерго (430)

 ДТЭК Ахметова перестал платить "Укрэнерго" за услуги передачи электроэнергии, – СМИ (обновлено)

Компании группы ДТЭК Рината Ахметова в конце 2019 года перестали платить за услуги передачи энергии государственной компании "Укрэнерго" и по состоянию на 10 января 2020 года накопили долг в размере 544,48 млн грн.

Об этом Наші гроші сообщил источник в правительственных структурах, передает БизнесЦензор.

Самый большой долг в размере 362,5 млн грн накопило ООО "Д.трейдинг", которое перестало платить за транспортировку электроэнергии магистральными линиями в ноябре.

ПАО "ДТЭК-Западэнерго" с октября накопило долг 118,8 млн грн. Еще 63,12 млн грн должно ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь".

Общая задолженность более тысячи клиентов "Укрэнерго" составила 1,33 млрд грн. Таким образом, группа ДТЭК Ахметова должна госкомпании почти половину всего долга по системе.

В открытых источниках отсутствуют данные о том, что ДТЭК выиграл какой-то судебный иск, который бы разрешил не платить компаниями Ахметова на законных основаниях.

На втором месте по суммарным размерам долгов - государственное ОАО "Харьковоблэнерго" и принадлежащее ему ОАО "Харьковэнергосбыт", которые накопили 222,04 млн грн долга.

Государственное "Укринтерэнерго" имеет долг 99,16 млн грн, ООО "Энергетическая Украина ЕК" – 59,35 млн грн, АО "Николаеоблэнерго" – 40,65 млн грн.

Компания D.Trading заявляет, что информация о прекращении платежей D.Trading за передачу электроэнергии не соответствует действительности.

Об этом со ссылкой на пресс-службу D.Trading сообщает БизнесЦензор.

D.Trading заявляет, что выполняет все платежи за передачу электроэнергии в соответствии с украинским законодательством.

"Долг, который приписывается компании авторами публикации, связан по операциям экспорта и импорта электроэнергии. Типовой договор о предоставлении услуг по передаче электроэнергии не определяет объемы электроэнергии при экспорте, импорте, транзите, как базу для начисления оплаты за услугу по передаче. При этом, он устанавливает, что все отношения урегулированы договором, регулируются законодательством", - сообщает компания.

D.Trading указывает, что по состоянию на сегодня состоятся открытые публичные обсуждения внесений изменений в Кодекс системы передачи в части установления такой оплаты на услуги по передаче при экспорте электроэнергии.

"Ни один экспортер электроэнергии в Украине не оплачивает услуг по передаче. Такие платежи в соответствии с европейским законодательством считаются дополнительной пошлиной, что не соответствует условиям соглашения об ассоциации Украины с ЕС", - сообщает D.Trading.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169966
 
 
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 Топ комментарии
 
Пети уже скоро год, как нет у власти, а вы, зелебобики, все никак не успокоитесь ))). Чего "Напианеночленомигратель" до сих пор Ахметова не посадил ???
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Гудок налоги не платит, НДС не платит, из государства дотации по *зеленым* тарифам сосет, сепаров на дамбасе финансирует но все равно как любят говорить петеботы, Ахметов кормилец всея Украины и его низзя трогать ато МВФ и Трамп нападет
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Счас выскочит Ляшко и скажет что это правильно. Зачем сепарам из Укрэнерго платить?
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Гудок налоги не платит, НДС не платит, из государства дотации по *зеленым* тарифам сосет, сепаров на дамбасе финансирует но все равно как любят говорить петеботы, Ахметов кормилец всея Украины и его низзя трогать ато МВФ и Трамп нападет
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Пети уже скоро год, как нет у власти, а вы, зелебобики, все никак не успокоитесь ))). Чего "Напианеночленомигратель" до сих пор Ахметова не посадил ???
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Интересно, у меня сотня "обзывачек" "Блазня, к какому времени скопится? Три дня назад было 80... Сегодня - уже 85...
"Зачем придумывать анекдоты на Зеленского и его "турборежимников"? Они сами, с этим, неплохо справляются...".
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Стоїть п"яний чоловік посеред вулиці і горлає:
- Зеленський і Порошенко - піда..си!!!Зеленський і Порошенко - піда..си!!!
Зеленський і Порошенко - піда..си!!!
Його питають:
- А Ви за кого голосували?
- За Зеленського...
- Так чого ж він "піда..с"?
- Бо мене обманув... Наобіцяв "молочні ріки, кисельні береги...", а ні хрена не виконав!...
- Ну, а Порошенко чого "піда..с"?
- Бо погано мені пояснював, що Зеленський - "підарас"!!!...
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ну тогда пусть электричество от своих ТЭЦ в тележках потребителям возит!
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Счас выскочит Ляшко и скажет что это правильно. Зачем сепарам из Укрэнерго платить?
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Самая большая ложь Украины

Ахметка - успешный олигарх - самая большая ложь Украины за последние 20 лет. Это просто выдуманная пустышка и прокладка гебешно-комуняцкой мафии, разжиревшей на украденных деньгах развалившегося СССР, которая одной рукой контролирует всю энергетику и металургию Украины, имеет своих людей в парламенте и министерствах, судах и службах, а другой рукой ведет непрекрытую агрессию и окупацию територий Украины.

Хватит лжи, давайте говорить правду и давайте покончим с гебешно-комуняцкой маией, которая нам устроила экономический Чернобыль и кошмарит нас уже 20 лет своей радиоктавной коррупцией.
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якщо писати про правду, про сьогоднішню Україну і про її майбутнє то треба починати говорити про те що третина Української економіки контролюєтеся 3-ма зіц-олегархами путлерівсько-гебешної мафії - ахметовим, фірташем та бахматюком, які є щупальцями однієї гідри. Як ми можемо боротися з окупантом, та перемогти іх, коли маріонетки окупанта та їх посіпаки є значною частиною ради, державного апарату та інфраструктури ? Україна змогла би їх перемогти раз і назавжди, націоналізувавши всї ії прихватизовані (вкрадені) підприємства, та ще й догнати зверху штрафами за несплачені податки за останні 25 років та кримінальними провадженнями по корупції. Ось про що треба філософствувати та стимулювати на роздуми суспільну думку яка в кінці кінців приведе до визначених дій.
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А коломоського та пінчука не згадали...
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ну эти двое к путлеру отношение не имеют
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так цензор, одна из "кухонь", где собрались философы и стимулируют друг другу думку много лет

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Это называется саботаж и госизмена. Вот непонятно,как может абсолютно незаконная коммерческая структура,по сути паразит на теле государства-не платить своему хозяину(ст 13 Конституции Украины) ? Что за театр абсурда?Поскольку начиная с 91г государство грабилось незаконно и все паразиты припеваючи жили за счет этого государства,то надо все ими украденное национализировать,признать всех причастных к разграблению экономики-особо опасными государственными преступниками с вычетом всего награбленного.Надо срочно всю энергетику-основу экономики,национализировать-разогнав ООО,АО и пр."Рога с копытами"от бюджетного энергетического корыта ссаными тряпками..Надо додуматься-трудозатратную транспортировку "газа" и "эл.энергии" оставить госструктурам,а пенки (продажу типа) ложить в карман разным ООО аферистам,мимо бюджета! СССР развалили по такой же схеме,внедрив в госпредприятия паразитические коммерческие структуры и запретив предприятиям напрямую продавать свою продукцию. Кто ж придумал такую хитрозадую преступную схему?У нас нет таких вумных-это 100%,То же касается незаконных и преступных "Управляющих кампаний " в сфере ЖКХ.,действующих на основе преступных законов 417 и 1565,нарушающих 10 статей Конституции Украины,стст316 и 317 гражданского кодекса и ст 17 декларации прав человека. Уважаемые судьи Конституционного суда Украины - приведите в соответствие все принятые с 91г законы нормам Конституции Украины.
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Ну когда этого драного картежника арестуют.
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И как это понять? Ни одна энергокомпания не платит Эту так называемую, дополнительную пошлину, а населению приходят уведомления о расчетах за эл.энергию по двум квитанциям. Это что, подразумевается, что эта ПОШЛИНА всецело ляжет на население?!!
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