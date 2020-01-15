 ДТЭК Ахметова перестал платить "Укрэнерго" за услуги передачи электроэнергии, – СМИ

Об этом Наші гроші сообщил источник в правительственных структурах, передает БизнесЦензор.

Самый большой долг в размере 362,5 млн грн накопило ООО "Д.трейдинг", которое перестало платить за транспортировку электроэнергии магистральными линиями в ноябре.

ПАО "ДТЭК-Западэнерго" с октября накопило долг 118,8 млн грн. Еще 63,12 млн грн должно ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь".

Общая задолженность более тысячи клиентов "Укрэнерго" составила 1,33 млрд грн. Таким образом, группа ДТЭК Ахметова должна госкомпании почти половину всего долга по системе.

В открытых источниках отсутствуют данные о том, что ДТЭК выиграл какой-то судебный иск, который бы разрешил не платить компаниями Ахметова на законных основаниях.

На втором месте по суммарным размерам долгов - государственное ОАО "Харьковоблэнерго" и принадлежащее ему ОАО "Харьковэнергосбыт", которые накопили 222,04 млн грн долга.

Государственное "Укринтерэнерго" имеет долг 99,16 млн грн, ООО "Энергетическая Украина ЕК" – 59,35 млн грн, АО "Николаеоблэнерго" – 40,65 млн грн.