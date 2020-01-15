 Государственный "Ощадбанк" снизил ставки по депозитам физических лиц

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщили в пресс-службе банка в среду, снижение ставок произошло в диапазоне 0,25-0,5 процентного пункта по депозитам в гривне, 0,5-1 - в долларах США и 0,25-0,5 - в евро.

"Снижение депозитных ставок стало результатом уменьшения Национальным банком Украины учетной ставки. Это будет способствовать удешевлению кредитов и соответственно увеличению объемов кредитования как физических лиц, так и бизнес-клиентов", - отметили в пресс-службе.

Последнее снижение депозитных ставок в Ощадбанке состоялось в ноябре 2019 года: банк снизил процентные ставки в диапазоне от 0,25 до 0,5 процентного пункта по депозитам в гривне и долларах США.

Общий объем срочных депозитов физических лиц в Ощадбанке на начало 2020 года превысил 77 млрд грн. За шесть лет доля Ощадбанка этом сегменте рынка возросла с 7 до 23%.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (274,609 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.