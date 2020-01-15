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Все про:Кабмин (3781) приватизация (711) Укртрансгаз (652) Укртранснафта (205) Укргаздобыча (700)

 В Кабмине допускают продажу до 50% "Укртрансгаза", "Укргаздобычи" и "Укртранснафты"

Правительство Украины в среду рассмотрит доработанный законопроект о перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации, который предполагает сохранение за государством минимум 50%+1 акции "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування" и "Укртранснафты" и 100% "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно пояснительной записке к документу, имеющейся в распоряжении агентства, после первого рассмотрения законопроекта на заседании Кабмина 27 декабря 2019 года состоялись согласительное совещание и заседание правительственного комитета, по итогам которых списки претерпели существенные изменения.

Если в первом варианте Минэкономики допускало продажу до 50% во всех объектах, то теперь их количество сокращено до 22, тогда как в 135 объектов предлагается закрепить в госсобственности 100%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169959
 
 
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А покупатель уже известен--хозяин Украины -Коломойский--
как в старой пословице-- " Даже собака знает, кто её кормит"
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Мораторий на приватизацию во время войны

Отсутвие покупателей на ОПЗ показала не то что цена слишком высокая, а то что нормальные инвесторы ничего во время войны в Украине делать не будут. Можно называть войну и агрессию России АТО или каким угодно другим названием, только в штаб-квартирах международных компаний четко понимают что происходит. Так что пора объявить мораторий на приватизацию и потратить это время на приведение госпредприятий в порядок и модернизацию. **** имеет большой опыт в таких модернизациях и пред-приватизационных подготовках, которые обычно длятся от 3 до 5 лет, но нашим ворам и коррупционерам, привыкшим скупать госимущество за копейки, такие схемы абсолютно не подходят. Ведь тогда они останутся не у дел.
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Приватизация, чтобы скрыть преступления

С одной стороны правительство говорит что инвесторов ждать не стоит, что никто ничего покупать не будет. Потом правительство говорит о коррупции на госпредприятиях где разворовывается почти вся прибыль, и даже создаются убытки (констатируя таким образом факт финансовых преступлений с государственными средствами, и также подверждая своим бездействием соучастие в преступлении). С другой стороны тоже правительство говорит о грядущей большой приватизации, собираясь продавать во время войны, разворованные, плохоуправляемые предприятия по цене металлолома, что нанесет бюджету много-миллиардные убытки из-за недополученной прибыли.

Вместо того чтобы заниматься нормальным управлением госпредприятиями, как это делается во всем цивилизованом мире, правительство на самом деле хочет скрыть преступления своей некомпетентности и воровства госсредств под видом бросовой распродажи. Воровство госимущества это не повод для приватизации, а повод для смены правительства, которое за него отвечает.

Пора остановить все разговоры о приватизации в ближайшие пару лет. Сначала нужно привести предприятия в порядок, уволить и наказать воров, вернуть украденное, нанять нормальное руководство, консолидировать всю мелочь и середняков в крупные госхолдинги, провести международный аудит за 3 года и после окончания войны говорить о приватизации по цене в 20 раз выше чем то что бюджет получит сейчас.
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