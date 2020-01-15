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 Офис генпрокурора просит Иран передать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Ирана с просьбой передать украинской стороне бортовые самописцы с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого иранскими военными близ Тегерана.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего рейс PS752 Тегеран - Киев и сбитого иранскими военными", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

В ведомстве заверили, что украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169958
 
 
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