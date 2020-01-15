 Прокачка нефти по "Дружбе" в Польшу снижена на 50%

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Представитель компании отметил, что 70 тысяч тонн в сутки - это 50% от максимальной производительности. Он подчеркнул, что "в декабре все заинтересованные стороны были уведомлены о выполнении ремонтных работ". Между тем, по его словам, решение о проведении работ "было не совсем плановым, но было необходимо устранить дефекты на участках нефтепровода в направлении Польши". "Данные работы продлятся до 17 января включительно. Весь остальной объем транзита нефти ведется по графику", - отметил представитель компании.

Как сообщил советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин, "это согласованные еще в начале декабря работы". "Они стоят в графике. Так называемый "плановый коридор". Мы остановки и работы не анонсируем, так как в это время легче всего делать криминальные врезки. Но в Белоруссии похоже этой проблемы нет", - сказал он.