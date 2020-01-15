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 Зеленский готовит новый законопроект о Бюро финансовых расследований, – СМИ

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал не принимать закон о бюро финансовых расследованиях (БФР). Эту информацию НВ Бизнес подтвердил глава этого комитета Данил Гетманцев. Однако, он не назвал причины такого решения.

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

По данным осведомленного источника издания, причина такого решения комитета ВР связана с тем, что президент Владимир Зеленский решил, что БФР должно быть подконтрольно Офису президента, а не Министерству финансов Украины, как ранее было прописано в проекте закона.

"Президент будет подавать свой законопроект о БФР, чтобы этот орган был подконтрольным ему", — сообщил источник.

Рассмотрение во втором чтении законопроекта о БФР было запланировано на 14 января.

Проект закона о БФР был принят ВР в первом чтении 2 октября 2019 года. Инициатором документа является Данил Гетманцев. Как ранее заявлял Гетманцев, законопроект о БФР должны были принят еще в конце октября прошлого года, однако этого так и не случилось.

Согласно текущего проекта закона, который был принят в первом чтении БФР — это центральный орган исполнительной власти, реализующий госполитику по предупреждению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию уголовных преступлений в сфере хозяйственной деятельности, которые прямо или косвенно причиняют вред публичному интересу в сфере финансов.

В текущем варианте предполагается, что БФР будет подконтрольно министру финансов Украины (сейчас Оксана Маркарова), который будет направлять и координировать бюро от имени Кабмина. У БФР будет центральный аппарат и 7 территориальных управлений. Количество сотрудников и размер их окладов будет определяться правительством.

Руководитель (генеральный инспектор) БФР назначается и увольняется Кабмином по представлению министра финансов.

Как объяснил Гетманцев, в БФР будут проводить расследования всех экономических преступлений против государства. Ранее эти дела велись в МВД, СБУ и Налоговой милиции.

"Это орган, который заберет на себя все полномочия Налоговой милиции, мы ее ликвидируем, заберет на себя то, что расследовало МВД, этот так называемый ОБЭП, и то, чем занималась Служба безопасности Украины, в частности экономикой. Мы сконцентрируем все в одном органе", — сказал он.

При этом, в самом законопроекте не предусмотрено ликвидации любых подразделений СБУ и МВД, но в БФР переходят их полномочия по расследованию экономических преступлений.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169945
 
 
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Ликвидация ОБЭП и ОБОП -прямое тягчайшее преступление против государства и все причастные к этому должны быть наказаны экономически с конфискацией и возмещением нанесенного ущерба государству. Все причастные.Интересно,какими соображениями руководствовались "обранцы" при ликвидации этих органов-стоящих на страже гос.имущества и предупреждения преступлений в экономической и финансовой сферах?
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