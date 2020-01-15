 Fujifilm претендует на покупку французской Curium Pharma

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Предложение японской компании может составить не менее $3 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом торгов.

Компания рассчитывает принять участие во втором раунде торгов в феврале и представлена среди сторон, заинтересованных в приобретении Curium, принадлежащей CapVest Ltd. Первоначальные предложения сделали ранее CVC Capital Partners и Bain Capital. Clayton Dubilier & Rice, Nordic Capital и Pai Partners представили заявки для первого раунда, рассказали собеседники агентства.

Curium производит материалы, используемые для диагностики онкологических и других заболеваний. Компания была создана слиянием IBA Molecular и Mallinckrodt в 2017 г.

Fujifilm, по данным Bloomberg, за последние два года приобрела зарубежных активов на $3,5 млрд . В прошлом году Fujifilm купила акции в азиатском совместном с Xerox предприятии и договорилась в декабре о покупке Hitachi Ltd.'s diagnostics imaging unit за 179 млрд иен ($1,6 млрд).

Компания производит широкий спектр медицинского оборудования, включая рентгеновские аппараты, маммографическое оборудование, эндоскопические инструменты и оборудование для диагностики in vitro. Она также продает сканеры для компьютерной томографии, стоматологическую пленку и другие материалы для медицинской промышленности.

Fujifilm расширялась в мединдустрии, чтобы уменьшить свою зависимость от производства фотокамер, бумаги и пленки на фоне перехода к цифровым изображениям. На долю медицинского дивизиона корпорации приходится 43% выручки компании в течение года (по данным на март 2019 г.).