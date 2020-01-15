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 Fujifilm претендует на покупку французской Curium Pharma

Fujifilm Holdings Corp. претендует на приобретение французской Curium Pharma. Последняя производит материалы для визуальной диагностики.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Предложение японской компании может составить не менее $3 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом торгов.

Компания рассчитывает принять участие во втором раунде торгов в феврале и представлена среди сторон, заинтересованных в приобретении Curium, принадлежащей CapVest Ltd. Первоначальные предложения сделали ранее CVC Capital Partners и Bain Capital. Clayton Dubilier & Rice, Nordic Capital и Pai Partners представили заявки для первого раунда, рассказали собеседники агентства.

Curium производит материалы, используемые для диагностики онкологических и других заболеваний. Компания была создана слиянием IBA Molecular и Mallinckrodt в 2017 г.

Fujifilm, по данным Bloomberg, за последние два года приобрела зарубежных активов на $3,5 млрд . В прошлом году Fujifilm купила акции в азиатском совместном с Xerox предприятии и договорилась в декабре о покупке Hitachi Ltd.'s diagnostics imaging unit за 179 млрд иен ($1,6 млрд).

Компания производит широкий спектр медицинского оборудования, включая рентгеновские аппараты, маммографическое оборудование, эндоскопические инструменты и оборудование для диагностики in vitro. Она также продает сканеры для компьютерной томографии, стоматологическую пленку и другие материалы для медицинской промышленности.

Fujifilm расширялась в мединдустрии, чтобы уменьшить свою зависимость от производства фотокамер, бумаги и пленки на фоне перехода к цифровым изображениям. На долю медицинского дивизиона корпорации приходится 43% выручки компании в течение года (по данным на март 2019 г.).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169942
 
 
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