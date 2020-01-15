[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.83 26.28
 Энергетика, Транспорт, Корпоративные отношения
  980  4
Все про:Беларусь (589) Зеленский (557) импорт (1012) Коломойский (1021) Укртатнафта (154) нефтепродукты (174)

 "Укртатнафта" Коломойского просит Зеленского разобраться с импортом нефтепродуктов из Беларуси

Подконтрольное Игорю Коломойскому ПАО "Укртатнафта" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, секретарю СНБО Алексею Данилову по поводу участия НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укртранснафта" в импорте нефтепродуктов из Беларуси.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртатнафты" сообщает БизнесЦензор.

"Речь идет о принятом решении по контракту на поставку нефтепродуктов производства Мозырского НПЗ от Белорусской нефтяной компании в адрес частной компании ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", созданной ПАО "Укртранснафта" в соответствии с решением НАК Нафтогаз Украины", - сообщает "Укртатнафта".

"Укртатнафта" заявляет, что это нарушает закон Украины и вредит внутреннему производству нефтепродуктов в Украине.

"Увеличение импорта нефтепродуктов - это уменьшение производства нефтепродуктов в Украине и сокращение объемов транспортировки нефти ПАО "Укртранснафта", - говорится в сообщении.

Также компания заявляет, что акционерами Мозырского НПЗ являются российские компании "Роснефть" и "Газпромнефть", которые находятся под санкциями Украины.

В "Укртатнафте" также обращают внимание на то, что "Нафтогаз" фактически нарушает статью 4 Закона Украины "О нефти и газе" в части реализации нефти и нефтепродуктов, продажа которых должна осуществляться исключительно на биржевых аукционах".

Как писал БизнесЦензор, производство бензина на НПЗ Коломойского превысило импорт из Беларуси.

В 2018 году "Укртатнафта" начала лоббировать введение заградительных пошлин на импорт бензинов из Беларуси, мотивируя необходимостью защиты внутреннего производителя против субсидированного импорта. Также компания настаивает на пересмотре ставок акцизного налога на бензин и сжиженный газ, из-за роста популярности которого потребление бензинов в последние годы снижалось. 

ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169937
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ога, а га заводе с приездом бабломойского руководят прибалты главный механик и главный инженер. Вытворяют чудеса, сокращения, реорганизация, уменьшение премий....снятие со всех вредности....по факту уничтожение завода
 показать весь комментарий
 
Хотят цену снизить, хотя тут нефть дешевая-русская или украденная-без налогов нужна для хорошей цены.
 показать весь комментарий
 
Пошел в сраку, жадный мойша. UPG - 24.40 прекрасный дизель и бонусы, у пейсатого ANP Укрнафта - 27 и обманывают на количестве, качество хромает. Только что вернулся из Минска - Беларусьнефть - 18-19 грн дизель,товарищи, ну а в прочем #какаяразница (((
 показать весь комментарий
 
ПАТ «Укртатнафта» - українська нафтопереробна компанія, одна з найбільших виробників нафтопродуктів в Україні. Компанія володіє найбільшим нафтопереробним заводом країни, який розташований у Кременчуці. Потужність виробництва становить 58 590 м³/добу. Права на товариство розподілені так: 43,1% належать Нафтогазу України, 8,6% - «Татнафті» і 28,8 - уряду Татарстану [3].

??????????
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс законопроект Зеленский Иран Кабмин Киев парламент суд
 
 
 
 
 
 вверх