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Все про:ВР (1023) ратификация (31) Турция (507)

 Рада утвердила договор о техническом сотрудничестве с Турцией

Верховная Рада ратифицировала межправительственное Соглашение о сотрудничестве в сфере развития между Украиной и Турецкой Республикой.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0018 в целом проголосовали 335 народных депутатов.

Документ вступит в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных необходимых процедур.

Напомним, Соглашение о сотрудничестве в сфере развития между правительством Украины и правительством Турецкой Республики было подписано в Стамбуле 3 ноября 2018 года.

Договор призван создать организационно-правовые основы для сотрудничества между странами в сфере развития, содействия внедрению проектов (программ) технического (в форме передачи ноу-хау, подготовки кадров, консультирования и оказания услуг, поставки оборудования и материалов, внедрение новых технологий, необходимых для успешного выполнения проектов или программ) и финансового (в форме грантов для финансирования поставок товаров, оборудования и материалов, а также выполнение работ и оказание услуг, необходимых для успешного выполнения проектов или программ) сотрудничества.

Также Соглашением предусматривается создание Офиса координации программ Управления Турецкого агентства сотрудничества и развития в Украине.

Договор заменит действующие сегодня Соглашение с правительством Турецкой Республики о техническом и финансовом сотрудничестве, подписанное 14 ноября 2002 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169905
 
 
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