 Рада ратифицировала изменения в соглашение о свободной торговле с Грузией

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0017 в целом проголосовали 328 народных депутатов.

Документ вступит в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных необходимых процедур.

Как сообщалось, Украина и Грузия подписали протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами двух стран о свободной торговле 21 мая 2019 года.

Как поясняли в Минэкономразвития, изменения в Соглашение позволят Украине и Грузии использовать идентичные правила происхождения товаров в двусторонней торговле и применять положения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед), в частности эффект диагональной кумуляции.

Украина начала применять положения Конвенции Пан-Евро-Мед в торговле с ЕС с начала года.

"На практике это означает, что в украинские производители смогут импортировать сырье и комплектующие из Грузии, перерабатывать их в Украине и экспортировать, например, в Германию с украинскими сертификатами происхождения с нулевой или льготной ставкой пошлины", – отмечал занимавший пост первого вице-премьера Степан Кубив.

Изменения в Соглашение о свободной торговле вступят в силу после ратификации парламентами обеих стран.

Режим свободной торговли между Украиной и Грузией действует с 1996 года.