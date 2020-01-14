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 Рада утвердила изменения в налоговое соглашение с Сингапуром

Верховная Рада ратифицировала Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с Сингапуром об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0016 в целом проголосовали 328 народных депутатов.

Ратифицированный протокол вступит в силу с даты последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о завершении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.

Как поясняли в Минфине, ратификация Соглашения будет иметь позитивное влияние на предпринимателей обеих стран. Во-первых, доходы, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой другой стране в виде дивидендов, процентов и роялти, не будут подлежать двойному налогообложению. Во-вторых, предприниматели одного государства будут облагаться налогом в другом государстве на тех же условиях, что и предприниматели этого другого государства.

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Как сообщалось, Министр финансов Оксана Маркарова 16 августа 2019 года подписала Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

Среди прочего, документом предусмотрена новая расширенная редакция статьи "Обмен информацией" – без оговорок относительно требований национального налогового интереса или банковской тайны, что улучшит сотрудничество между налоговыми органами Украины и Республики Сингапур.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169897
 
 
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