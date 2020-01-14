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 Власть, Регуляторная политика, Металлургия
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 Рада упростит покупку металлолома у населения

Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2426 в первом чтении проголосовали 313 народных депутатов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указана детенизация рынка металлургического сырья путем устранения недостатков положений законодательства относительно операций с металлоломом.

Документом предложено упростить порядок осуществления операций с металлоломом и требования к субъектам хозяйствования, которые работают в этой сфере.

В частности, в законопроекте предлагается отменить разделение металлолома на промышленный и бытовой, исключить из перечня мер государственного регулирования операций с металлоломом составление местными государственными администрациями акта обследования специализированных металлургических предприятий.

Также законопроектом предложено отменить запрет на расчеты с населением за металлолом наличными и упростить требования к оформлению данных лица, которое сдает металлолом.

Кроме того, в проекте предлагается предусмотреть уголовную ответственность за "осуществление переработки лома цветных и черных металлов без государственной регистрации как субъекта хозяйствования, предоставление помещений и сооружений для размещения незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома, организацию незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169896
 
 
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