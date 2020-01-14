 Рада одобрила создание организации по закупке лекарств при Минздраве

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2538 в первом чтении проголосовали 278 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, с 2015 года Министерство здравоохранения Украины осуществляет закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения через специализированные международные организации.

В то же время, по мнению авторов законопроекта, существует настоятельная потребность во внедрении в Украине собственного (национального) механизма закупок лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров

Законопроектом предусматривается создание специальной организации для закупок медицинских товаров за средства государственного бюджета в рамках программ, которые будут определены как стратегические.

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Как отмечается в замечаниях Главного экспертного управления Верховной Рады к законопроекту, документом фактически меняется порядок государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий. В частности, концепция законопроекта предусматривает функционирование новой подконтрольной Минздраву структуры, которая будет осуществлять такие закупки.

При этом перечень лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых за средства государственного бюджета для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по охране здоровья, будет утверждать Кабмин.

Также законопроектом предложено упростить импорт препаратов для новой закупочной организации, а также вносятся изменения в порядок лицензирования лекарств.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Верховная Рада внесла изменения в закон о публичных закупках, продлив закупки лекарственных средств через международные организации до 2022 года.