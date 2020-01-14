 "Энергоатом" передаст Минэкоэнерго законопроект о корпоратизации компании

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, решение о передаче законопроекта в профильное министерство принято в связи с указом президента Украины от 8 ноября №837/2019 "О безотлагательных мерах по проведению реформ и укреплению государства". Указом, в частности, предусматривается осуществление Кабмином до 31 декабря 2020 года мероприятий по подготовке и проведению корпоратизации ГП "НАЭК "Энергоатом", в том числе разработка и внесение в парламент соответствующего законопроекта.

Документ будет направлен в Минэкоэнерго в начале следующей недели, уточнили в пресс-службе "Энергоатома".

Как сообщалось, Владимир Зеленский в конце октября 2019 года подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий. Согласно закону, Кабмин в течение трех месяцев после вступления документа в силу должен разработать и подать на рассмотрение парламента перечень стратегических предприятий, где государство не может продать контрольный пакет акций.