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 "Энергоатом" передаст Минэкоэнерго законопроект о корпоратизации компании

НАЭК "Энергоатом" приняла решение направить в Министерство энергетики и защиты окружающей среды проект закона "Об особенностях преобразования ГП "НАЭК "Энергоатом" в государственное акционерное общество", ранее разработанный компанией.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, решение о передаче законопроекта в профильное министерство принято в связи с указом президента Украины от 8 ноября №837/2019 "О безотлагательных мерах по проведению реформ и укреплению государства". Указом, в частности, предусматривается осуществление Кабмином до 31 декабря 2020 года мероприятий по подготовке и проведению корпоратизации ГП "НАЭК "Энергоатом", в том числе разработка и внесение в парламент соответствующего законопроекта.

Документ будет направлен в Минэкоэнерго в начале следующей недели, уточнили в пресс-службе "Энергоатома".

Как сообщалось, Владимир Зеленский в конце октября 2019 года подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий. Согласно закону, Кабмин в течение трех месяцев после вступления документа в силу должен разработать и подать на рассмотрение парламента перечень стратегических предприятий, где государство не может продать контрольный пакет акций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169887
 
 
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