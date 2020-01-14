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 В Киеве демонтировали 2 тысячи объектов незаконной рекламы за месяц

В течение декабря 2019 года в Киеве демонтировано 1956 незаконных рекламных средств (РС), среди которых 1216 единиц демонтировали их владельцы.

Об этом сообщили в Управлении по вопросам рекламы, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, были демонтированы следующие типы РС в количестве: баннер – 648, вывеска – 590, электронное табло – 20, элементы благоустройства – 1, конструкция на крыше – 22, кронштейн – 128, лайтпостер на фасаде – 1, лайтпостер, отдельно стоящий – 37, флаг, флажок – 10, временная выносная специальная конструкция – 351, транспорт – 1, тумба отдельно стоящий – 19, холдер – 48, щит на фасаде – 11, щит отдельно стоящий – 69. Также за весь 2019 год было демонтировано 18 020 незаконных рекламных конструкций.

Правила размещения рекламных средств основаны на пяти принципах: безопасность, комфорт, эстетичность, законность и доступность. Именно благодаря новым Правилам, сейчас возможна реформа в области рекламы, введен прозрачный механизм получения разрешений.

Кроме того, чтобы исключить размещение наземных РС в хаотичном порядке, определены конкретные места – точки для их монтажа, запрещен ряд типов РС вроде перетяжек-транспарантов, холдеров, штендеров и тому подобное.

Правила уточняют разрешенные и запрещенные форматы конструкций и их размеры. Большое внимание уделено безопасности пешеходов и водителей – рекламные конструкции не должны препятствовать пешеходному движению и перекрывать знаки дорожного движения, размещаться в местах концентрации ДТП. В размещении рекламных конструкций должен использоваться радиальный подход с расстояниями от 40 до 150 метров в зависимости от их размера: между наименьшими (сити-лайтами) от 40 метров и до 150 метров между большими (билбордами).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169882
 
 
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