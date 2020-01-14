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 Рада узаконила создание единого юрлица для Таможенной службы

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы", который призван урегулировать структуру управления Государственной таможенной и Государственной налоговой служб.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2318-1 во втором чтении и в целом проголосовало 275 народных депутатов.

Законом вводится новый формат деятельности Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы как единых юридических лиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.

Законом также согласованны положения законодательных актов Украины в связи с проведением реформы таможенных и налоговых органов.

В частности, определены особенности оплаты труда государственных служащих Налоговой и Таможенной службы.

Законом также внесены изменения в ряд законодательных актов Украины относительно уточнения некоторых особенностей полномочий налоговых органов, Пенсионного фонда по сбору и учета единого взноса и тому подобное.

Ко второму чтению в законопроекте, среди прочего, были учтены поправки, которые позволяют обнародование обезличенной информации о конкретных экспортно-импортных операциях.

Как сообщалось, 18 декабря Верховная Рада также приняла за основу законопроект №2419 о внесении изменения в Налоговый кодекс с целью создания единого юридического лица Налоговой службы.

Как отмечала пресс-служба Министерства финансов, проект закона взаимосвязан с законопроектом "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики", который был принят Верховной Радой в первом чтении 3 декабря.

Как сообщалось, ранее глава НБУ Яков Смолий называл принятие законопроектов для создания единых юридических лиц Государственных налоговой и таможенной служб среди предварительных условий подписания соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе сотрудничества.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров принял решение об образовании Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной служб (ГТС) путем реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС.

Кабинет министров Украины 5 июля 2019 года назначил Максима Нефьодова председателем Государственной таможенной службы, с 15 июля он приступил к исполнению своих обязанностей

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169877
 
 
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