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 Ряд заместителей министров увольняется из-за низких зарплат, – Милованов

Ряд заместителей министров решил уволиться из Кабинета министров за низкую заработную плату.

Об этом во время обсуждения законопроекта "О труде" заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Определенные заместители министров, хорошие, которых я знаю, которых взяли с рынков, не в моем министерстве, а в других министерствах, уже уходят в отставку. Именно потому, что у них оклад 18 тыс. грн, а водитель Uber может заработать больше. Если мы хотим, чтобы у нас квалификация была соответствующая, нам нужно платить соответствующие зарплаты", - сказал Милованов.

При этом министр не уточнил, о каких чиновниках идет речь. 

В декабре прошлого года появилась информация, что министр развития экономики Милованов и министр юстиции Денис Малюська официально подали прошение об отставке премьер-министру Украины Алексею Гончаруку. Причиной якобы стало недостаточное материальное обеспечение. Позже министры официально опровергли информацию об увольнении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169867
 
 
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хай ідуть нахер,з них міністри-як з гівна куля
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И какую пользу принесли Украине эти "пришедшие с рынка"? У нас выросла экономика, мы стали лучше жить?
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В чем проблема, пан слуга народа Милованов? Пусть идут работать в Uber, или обратно на рынок торговать. Найдете других.
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